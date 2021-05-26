Брюссель, , 20:39 — REGNUM С осуждением действий властей Белоруссии по посадке в Минске самолёта компании Ryanair и с требованием освободить арестованных основателя ТГ-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки РФ Софьи Сапеги выступил Совет НАТО в опубликованном 26 мая заявлении.

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Совет альянса назвал действия Минска «неприемлемым актом, серьёзно нарушившим нормы, регулирующие гражданскую авиацию» и «подвергшим риску жизнь пассажиров и экипажа».

Призвав к срочному независимому расследованию происшедшего при участии Международной организации гражданской авиации, организация высказалась в поддержку тех мер, которые были приняты в отношении властей Белоруссии «союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент».

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