Тула, , 20:36 — REGNUM Прокурор Тульской области назначен указом президента РФ Владимира Путина от 26 мая, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок Грицаева Александра Александровича прокурором Тульской области», — говорится в указе.

Александр Грицаенко родился в 1979 году в городе Калининграде. В 2001 году окончил Калининградский государственный университет. Начинал работать следователем Калининградской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях области. Последняя должность Грицаева перед назначением в Тульскую область — заместитель прокурора Калининградской области, этот пост он занимал с 2013 года. Предшественником Грицаева на посту прокурора Тульской области был Роман Прасков, он проработал с мая 2018 по февраль 2021 года.