Рим, , 20:36 — REGNUM По данным на вечер среды, 26 мая, в Италии умерли 125 622 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 121 (днем ранее — на 166), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Вакцинация от коронавируса в Италии Salute.gov.it

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Число подтвержденных носителей выросло на 3937 (днем ранее — на 3224).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 201 827 — 7% населения страны. В настоящее время заражены 260 029 человек — на 8116 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 10 748 746 человек, что составляет 17,85% населения Италии.