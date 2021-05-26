Нью-Йорк, США, , 20:34 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max работает над проектом сериала, в основу которого лягут коллекционные карточки «Малыши из мусорного бачка» (Garbage Pail Kids). Об этом 26 мая сообщает портал Comicbook.

В качестве создателя шоу выступает актёр, продюсер и сценарист Дэнни Макбрайд («Чужой: Завет», «Успеть за 30 минут»). В проекте также участвуют режиссёр Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин») и исполнительный продюсер анимационного сериала «Солнечные противоположности» (Solar Opposites) Джош Байсель.

https://twitter.com/ComicBook/status/1397595872020549632

Для справки: коллекционные карты Garbage Pail Kids были особенно популярны в США в 80-е годы XX века. Режиссёр Род Амато в 1987 году выпустил на основе этой франшизы полнометражную картину.

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