Москва, 26 мая 2021, 20:34 — REGNUM Прокурор Карелии Карен Габриелян официально возглавил прокуратуру Челябинской области. Указ № 318 26 мая подписал президент России Владимир Путин.
Срок его полномочий составит пять лет.
Как сообщало ИА REGNUM, Карен Габриелян родился в 1983 году в Нагорном Карабахе и с 2011 года возглавлял прокуратуру Карелии. Прежний челябинский прокурор Виталий Лопин решил уволиться в январе.
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