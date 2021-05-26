Милан, Италия, , 20:32 — REGNUM Сегодня, 26 мая, журналист Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил, что главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте покинет команду.

Антонио Конте Clément Bucco-Lechat

По данным источника, специалисту будет выплачена компенсация в размере 7 миллионов евро. Официально о прекращении сотрудничества будет объявлено в ближайшее время.

Контракт итальянского тренера был рассчитан до июня 2022 года, по которому ему полагалось 13 миллионов евро. Однако СМИ информируют о том, что «Интер» ищет нового специалиста на должность главного тренера.

«Нерадзурри» интересуются услугами наставника «Лацио» Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри.