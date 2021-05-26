Тверь, 26 мая, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Вопросы реализации Программы развития газоснабжения и газификации Тверской области до 2025 года обсудили на совещании 26 мая губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Участие в обсуждении приняли советник президента РФ Владимир Васильев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, в режиме видеоконференцсвязи в совещании участвовали заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, представили Минстроя и Минэнерго России, Федеральной антимонопольной службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Совещание по газификации Тверской области

«Программа газификации нашего региона стала одной из наиболее масштабных, и это не случайно, ведь Тверская область — самый крупный субъект Центрального федерального округа. До 2025 года нам необходимо построить более 1100 километров газовых сетей и около 150 км отводов. Регион полностью готов к работе: заложено финансирование, определены параметры, подготовлена градостроительная документация», — отметил Игорь Руденя.

«Наше совещание посвящено исполнению поручений президента Владимира Путина. Первое — по ускорению газификации регионов. В Тверской области совместно с Газпромом реализуется программа до 2025 года. Второе поручение, которое озвучил президент в Послании Федеральному Собранию — обеспечить подведение газа к границам участков домовладений без привлечения средств населения. Сроки довольно сжатые — до конца 2022 года. Сейчас работа в этом направлении идет полным ходом», — отметил Александр Новак.

На совещании вице-премьер правительства РФ поддержал предложение тверского губернатора включить в программу газификации Удомельский городской и Лесной муниципальный округа, которые ранее не вошли в перечень территорий, где планируется газификация. ПАО «Газпром» поручено проработать вопрос.

Также отмечалось, главными направлениями газификации в Тверской области являются десять районов области, куда еще не пришло голубое топливо. На юго-западе это Нелидовский городской округ, Западнодвинский и Оленинский муниципальные округа, Торопецкий, Бельский и Жарковский районы, на северо-востоке — Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.

Напомним, всего объём финансирования Программы газификации Тверской области составляет 23,5 млрд рублей, в том числе средства ПАО «Газпром» — 15,9 млрд рублей, областного бюджета — 940 млн рублей. До 2025 года в Тверской области планируется обеспечить газом свыше 46 тыс. домовладений и повысить уровень газификации Тверской области до 76%.

Добавим, что в Тверской области с 2021 года расширены областные меры поддержки по газификации домов и квартир льготных категорий граждан: размер компенсации составляет 29 700 рублей при подключении дома, 9 900 рублей — квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая Александр Новак и Игорь Руденя дали старт новому этапу реализации инвестпроекта на заводе «Шелл». Мощности завода будут увеличены с 200 до 300 млн литров смазочных материалов в год.