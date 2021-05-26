Брюссель, , 20:28 — REGNUM Штраф должен быть наложен на компанию AstraZeneca за то, что она затягивает с поставками вакцины от коронавируса в европейские страны, заявил представитель ЕС, сообщает 26 мая Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Евросоюз подал на AstraZeneca в суд Бельгии, требуя оштрафовать её на десять евро за каждый день задержки для каждой дозы препарата. Кроме того, ЕС требует десять миллионов евро за каждое нарушение поставщиком соглашения с Евросоюзом.

Напомним, в минувшем месяце ЕК подала в суд на AstraZeneca за невыполнение контракта на предзаказ произведённой ею вакцины от коронавируса: компания поставила в ЕС 40 млн доз вместо обещанных 120 млн в I квартале.

Читайте ранее в этом сюжете: В Еврокомиссии назвали цель судебного иска против AstraZeneca