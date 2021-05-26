Киев, , 20:26 — REGNUM Украина благодарна партнерам по НАТО за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основе решений Бухарестского саммита 2008 года, но отмечает, что ни шагу к выполнению этого решения с тех пор не было сделано.

Об этом на брифинге 26 мая заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломат напомнил, что западные партнеры иногда упрекают Украину за слишком медленные реформы — «но что уж говорить о принятии и реализации решений альянса, которые уже 13 лет пылятся».

«Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями. Я глубоко убежден ‑ и это мнение разделяют очень многие государства-члены НАТО — что это важно не только для Украины, но и для безопасности всего евроатлантического пространства», — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что если НАТО решится выполнять свои обещания, то «трудно представить лучший и важный момент для принятия таких решений, чем 2021 год».

Напомним, что на этом же брифинге Кулеба заявил, что Украина не понимает, почему НАТО не может найти формат участия Киева в саммите альянса, который должен состояться в июне.