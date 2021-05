Вашингтон, , 20:25 — REGNUM В США в продажу поступила версия игры «Монополия», выполненной в стилистике ролевых игр Dungeons & Dragons. Об этом 26 мая сообщает портал Comicbook.

Игрокам нужно будет ловить опасных существ мира Forgotten Realms, таким образом они будут помогать «легендарному путешественнику и знаменитому рассказчику Волотэмпу Геддарму». Компании Wizards of the Coast и The Op выложили в Сеть демонстрационный ролик. В США стоимость игры составляет $39,99.

Напомним, сейчас в производстве находится полнометражная картина, в основу сюжета которой ляжет вселенная ролевых игр Dungeons & Dragons. В фильме снимутся такие известные актёры, как Крис Пайн, Мишель Родригес, Джастин Смит, Хью Грант, София Лиллис и другие.

