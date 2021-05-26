Нижний Новгород, , 20:23 — REGNUM В январе — марте 2021 года размер среднемесячной заработной платы в Нижегородской области сложился на уровне 37 740 рублей. Об этом сообщает Нижегородстат.

По сравнению с первым кварталом 2020 года зарплаты жителей региона увеличились на 5,5%.

Отметим, что за этот период среднемесячная заработная плата работающих нижегородцев выросла лишь на 292 рубля в сравнении с началом текущего года.

Напомним, что по официальным данным, рост инфляции в Нижегородской области за 2020 год достиг 5,8%.