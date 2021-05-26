Нижний Новгород, , 20:22 — REGNUM Нижегородский областной суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против криминального авторитета Виктора Жаринова по кличке «Цезарь», передают региональные СМИ.

«Вора в законе» признали виновным по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Соучастие в похищении человека), приговорив к десяти годам тюремного заключения, ограничению свободы на два года и штрафу в размере 1 млн рублей.

Также суд признал виновными в соучастии в похищении человека двух его подельников. Артура Арутюняна приговорили к шести годам лишения свободы с ограничением свободы на один год. А Сергея Голубева — к пяти годам лишения свободы условно с четырьмя годами испытательного срока.

Напомним, «вор в законе» Виктор Жаринов является известным в Нижегородской области криминальным авторитетом, который по данным правоохранительных органов занимался контролем криминальных финансов в регионе.

В 2019 году он организовал похищение двух бизнесменов из Ульяновска. Бандиты привезли их в Нижний Новгород и пытались заставить переоформить на подставных лиц принадлежащую коммерсантам фирму.