Москва, 26 мая 2021, 20:14 — REGNUM Участие в ежегодном форуме «Примаковские чтения», которые состоятся 9 июня 2021 г. в Москве, примет российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщила 26 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат напомнила, что тема нынешнего форума — «Новые вызовы мировому порядку». Лавров планирует рассказать о своей оценке ситуации с вызовами, которые существуют в мире, и предложить пути решения «актуальных региональных и глобальных проблем».
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