Москва, , 20:14 — REGNUM 26 мая пресс-служба Тинькофф Российской Премьер-лиги сообщила, что 35-летний российский вратарь московского «Локомотива» Гильерме был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата.

В прошедшем сезоне Гильерме принял участие в 25-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых пропустил 29 мячей и выдал 14 сухих матчей. В рамках Лиги Чемпионов вратарь пропустил десять мячей в шести играх.

Гильерме перешел в «Локомотив» 1 августа 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 1,25 миллиона евро. Текущее соглашение россиянина с «железнодорожниками» рассчитано до конца следующего сезона.