Сургут, Югра, , 20:13 — REGNUM В Сургуте под угрозой закрытия частный аэродром «Боровая», где базируется единственная в в России женская пилотажная группа «Барсы», тренируются парашютисты, работает лётная школа. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

С авиаторами судится юридический отдел горадминистрации Сургута. Местные власти хотят расчистить аэродром под собственные, только им известные, цели, сообщают авиаторы.

Горадминистрация Сургута считает работу аэродрома «Боровая» незаконной.

«Мы сейчас в суде уже, это будет шестой суд, который мы выигрываем, но с маниакальной, можно сказать, потребностью они просто хотят как маньяки снести и всё», — поясняет ситуацию учредитель аэродрома «Боровая» Евгений Барсов.

Руководство аэродрома и пилоты намерены обратиться к новому главе Сургута Андрею Филатову и губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой решить проблему «маниакальной настойчивости» юристов мэрии.