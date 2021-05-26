Балахна, Нижегородская область, , 20:08 — REGNUM Двое членов Совета депутатов Балахнинского муниципального округа отправятся в колонию общего режима за афёры с городскими теплосетями. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает управление Следственного комитета по Нижегородской области.

Гособвинению удалось доказать, что в 2017 году один из подсудимых вступил в сговор со вторым подсудимым и незаконно выступил в качестве продавца тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города Балахны фирме «Балахнинская коммунальная компания».

При этом стоимость имущества была завышена, а имущественный вред от сделки аферистов превысил 23,5 млн рублей.

В итоге суд признал одного из них виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы на три года и лишил его на два года права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях.

Его сообщника суд признал виновным в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев.