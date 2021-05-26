Нижний Новгород, 26 мая, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде двое подростков прыгали по крышам вагонов электрички и делали селфи-снимки, одного из них ударило током, передают нижегородские СМИ сегодня, 26 мая.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

Пострадавшего 17-летнего нижегородца увезли в больницу в шоковом состоянии. Там у него диагностировали ожог 50% поверхности кожи.

Сейчас получивший разряд тока в 27 киловольт подросток находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.