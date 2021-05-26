Вашингтон, , 20:01 — REGNUM PlayStation приступила к реализации проекта по созданию сервиса на основе искусственного интеллекта (ИИ), который сможет играть в видеоигры вместо геймеров. Об этом 26 мая сообщил портал Comicbook.

В одной из своих последних презентаций Sony рассказала о своей стратегии, в рамках которой будут созданы инструменты на основе искусственного интеллекта под названием «Агенты». Реализацией проекта занимается подразделение Sony AI team. Разработчики отметили, что «Агенты» будут «умнее» существующих сегодня ИИ-сервисов благодаря применению способа машинного обучения Reinforcement Learning (переводится как «Обучение с подкреплением»).

Напомним, впервые информация об этой разработке и соответствующем патенте Sony появилась в сети в апреле 2021 года. В заявке авторы пояснили, что согласно их замыслу искусственный интеллект будет изучать стиль игры геймеров, чтобы они получили возможность пройти сложный уровень или, в случае необходимости, могли отойти от компьютера.

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