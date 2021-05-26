Пыть-Ях, Югра, , 20:00 — REGNUM В Югре пьяный водитель оскорбил полицейского и бросил ему 100 тыс. рублей. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Пьяного водителя дорожные полицейские задержали в Пыть-Яхе по сигналу бдительной горожанки, которая увидела, как нетрезвый мужчина садится за руль автомобиля. Полицейские остановили иномарку, пригласили водителя для составления протокола. Пьяный автомобилист стал нецензурно выражаться. Ему сообщили об уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. Тогда он бросил на приборную панель 100 тысяч рублей. Сотрудник ГИБДД предупредил пьяного автомобилиста об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Общение с нарушителем фиксировалось на видео.

В итоге нарушителя пришлось заковать в наручники и доставить в отдел полиции. СУ СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. По факту попытки дать сотруднику ДПС взятку проводится проверка.