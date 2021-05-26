Нижний Новгород, , 19:59 — REGNUM В столице Приволжья состоялся финал конкурса красоты и материнства «Миссис Нижний Новгород — 2021». Как сообщают организаторы мероприятия, участие в нём приняли 25 женщин в возрасте от 25 до 59 лет.

Жюри выбрало победительниц, которые представят Нижегородскую область на федеральных и международных этапах конкурса.

В этом году обладательницей гран-при «Миссис Нижний Новгород классик 2020» стала 40-летняя мать троих детей Елена Николаева.

Гран-при «Миссис Нижний Новгород 2021» выиграла 39-летняя Ирина Зрячева, воспитывающая двоих детей.

Гран-при «Миссис Волга 2021» завоевала 33-летняя Дарья Швецова, у которой трое детей.

А гран-при «Миссис Приволжский федеральный округ 2021» достался её ровеснице Марине Сироткиной, которая воспитывает одного ребёнка.

Организаторы мероприятия отмечают, что все полученные финалистками титулы практически равнозначны, поскольку задача конкурса «Миссис Нижний Новгород» заключается в предоставлении как можно большему количеству женщин возможности почувствовать себя настоящими королевами красоты.