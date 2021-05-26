Санкт-Петербург, , 20:01 — REGNUM В ближайшие два года на бывшей промышленной территории на Арсенальной набережной Петербурга появится новое общественное пространство — квартал с ресторанной улицей, открытой фестивальной зоной, спа-комплексом, предприятиями сферы услуг и другими точками притяжения.

Общественное пространство Temple of Deer Фото Алексей Смагин

Проект Temple of Deer, первая очередь которого уже реализована, представили 26 мая на пресс-конференции в Калининском районе Петербурга, в одном из отреставрированных бывших производственных цехов. Общая площадь реконструируемых территорий — 25 тыс. кв. метров, не считая уличной зоны. Реализация проекта будет осуществлена на внебюджетные средства российско-голландской инвестиционной группой Placebo/25.

В рамках проекта уже создан концертный комплекс на 5 тысяч зрителей, клуб Broken Hearts Club, территория The Loft Hall для проведения культурных мероприятий различного уровня. При этом сохранена и укреплена кирпичная кладка заводских корпусов постройки середины XIX века, обновлены инженерные коммуникации, восстановлены характерные элементы дизайна. Вторая очередь будущего арт-квартала планируется к запуску в 2022 году.

28 мая, в честь 318-летия Санкт-Петербурга, в новом пространстве состоится большой концерт электронной музыки.