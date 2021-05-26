Череповец, Вологодская область, , 19:52 — REGNUM Исполняющий обязанности заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия», экс-глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сыграл на гитаре у костра в лесу под Череповцом для молодых экологов. Свои музыкальные способности он продемонстрировал на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Исполнить песню у костра партийного деятеля попросили участники мероприятия. Молодые люди поинтересовались у Кобылкина, играет ли он на гитаре, на что бывший министр ответил утвердительно.

После этого участники дали ему музыкальный инструмент, на котором замглавы генсовета «Единой России» исполнил первый куплет песни «Письмо матери» Сергея Есенина. Сыграть на гитаре ему не помешал даже начавшийся дождь, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

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