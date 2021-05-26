Париж, , 19:44 — REGNUM Релиз игры The Smurfs: Mission Vileaf состоится 25 октября 2021 года. Об этом 26 мая сообщает издательская компания Microids.

Сюжет The Smurfs: Mission Vileaf расскажет о том, как злой волшебник Гаргамель обнаружил формулу, позволяющую ему создать злобное растение под названием Вилеф. Оно не только может при помощи своих семян заманить Смурфиков в ловушку, но и представляет большую опасность для леса.

Разработкой игры занимается студия OSome, её релиз состоится на консолях PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. В основу The Smurfs: Mission Vileaf лег анимационный сериал «Смурфики» студии Hanna-Barbera.

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