Киев, , 19:43 — REGNUM Парадокс политической ситуации на Украине состоит в том, что оппозиционный политик Виктор Медведчук пытается удержать правовые основы государства, а гарант Конституции Владимир Зеленский их разрушает, заявил 26 мая политический эксперт Кирилл Киквидзе.

«Юрист Зеленский может позволить себе называть людей преступниками без суда и следствия, просто ради хайпа и красивого ролика. Также наш президент-юрист незаконно требует от Совнацбеза наложения санкций против граждан Украины. Ради пиара гарант-юрист забывает, что в университете ему преподавали по поводу презумпции невиновности и вот уже две недели без устали тараторит о Медведчуке как о самом большом злодее галактики. Доказательства? Я вас умоляю, юридические представления Зеленского не требуют доказательств, главное — желание и нужда Владимира Александровича», — подчеркивает Киквидзе.

Эксперт отмечает, что в отличие от президента лидер ОПЗЖ никогда не бывает голословным и его высказывания всегда подтверждаются фактами и нормами, прописанными в законодательстве.

«С другой стороны, есть Медведчук — доктор юридических наук, академик, профессор. Почитайте интервью лидера ОПЗЖ, вы не найдете там ни одного голословного утверждения, не подкрепленного фактами. Как опытный юрист, Медведчук знает, как работает система. Он осторожен в высказываниях, старается всегда подкреплять слова ссылками на законодательство. Именно так должен вести себя настоящий политик, государственный деятель. Закон — превыше всего, если уж у нас правовое государство», — считает Киквидзе.

Он также отмечает, что несмотря на политическое преследование, Медведчук в своих действиях основывается только на закон и правосудие.

«Даже подвергшись надуманному уголовному преследованию, Медведчук продолжил борьбу. Он уверен в своей правоте и добивается справедливости в суде. Потому что для этого человека закон — высшая защита», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что на большой пресс-конференции 20 мая президент Зеленский заявил о завершении «эпохи Медведчука». Сам оппозиционный политик считает, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии «Слуга народа».