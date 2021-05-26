Милан, Италия, , 19:40 — REGNUM Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте в ближайшее время может покинуть команду из-за финансовых проблем «нерадзурри». Об этом 26 мая сообщает AS. Итальянский специалист может возглавить мадридский «Реал», который в ближайшее время отправит Зидана в отставку.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Антонио Конте привел миланский «Интер» к победе в чемпионате, набрав 91 очко. В Кубке Италии «Интер» добрался до полуфинала, где потерпел поражение от «Ювентуса» в двухматчевом противостоянии со счетом 1:2 (0:0, 1:2).

В рамках Лиги Чемпионов «Интер» потерпел крах, заняв четвертую строчку в группе B с «Шахтером», «Боруссией» и «Реалом».