Варшава, , 19:39 — REGNUM Полёты самолётам авиакомпаний Белоруссии над территорией Польши запрещены, написал 26 мая официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер в Twitter.

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Решение принято сегодня, 26 мая, на заседании правительства Польши. Это сделано по инициативе премьер-министра Матеуша Моравецкого, предложившего ввести эти антибелорусские санкции на заседании Европейского совета 24 мая.

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Напомним, ряд стран ЕС последовал требованиям заявления, принятого на заседании саммита 24 мая. ЕС осудил действия белорусских властей по экстренной посадке лайнера Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair.

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