Москва, , 19:32 — REGNUM Отец полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна Норайр Захарян подтвердил, что сын пропустит Чемпионат Мира 2020 по футболу.

«Он, конечно, расстроился. Он готовился, впервые был вызван в сборную. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, здоровье — это самое главное. Все еще впереди, ему только сегодня 18 лет исполнилось», — цитирует отца Захаряна Sport24.

Ранее сообщалось, что 18-летний Арсен Захарян пропустит Чемпионат Европы 2020 из-за бактериальной болезни.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Арсен Захарян принял участие в 13-ти матчах чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В составе молодежной сборной России U21 футболист отметился голом в трех играх Чемпионата Европы U21 2021.