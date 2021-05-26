Лос-Анджелес, США, , 19:31 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Apex Legends решили немного ослабить персонажа Кайри Имахара (Валькирия). Об этом 26 мая сообщает журнал PC Gamer.

Геймдизайнер Джон Ларсон пояснил, что студия Respawn Entertainment решила лишить реактивный ранец валькирии режима «зависания», при котором он потребляет лишь 10% топлива. Авторы игры обратили внимание на то, что перед финальными боями Валькирия часто «делала перерывы на кофе» в небе, оставаясь недоступной для противников. Соответствующее обновление игры выйдет завтра, 27 мая 2021 года.

https://twitter.com/RSPN_JayBiebs/status/1397333406292140032

Напомним, ранее Respawn Entertainment ослабила лук «Боцек» и стала наказывать игроков, которые покидают режим «Арены» в середине матча. Стоит отметить, что разработчики игры пытаются её сбалансировать на фоне роста популярности киберспортивной лиг Apex LegendsGlobal Series, призовой фонд турнира которой составляет $1 млн.

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