Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Гонка компаний SpaceX и Blue Origin за первенство в космосе является борьбой громадных эго основателей компаний, Илона Маска и Джеффа Безоса: юридические «разборки» в Вашингтоне за право получить финансирование от NASA указывают, что борьба будет проходить не только за пределами атмосферы, но и на земле, пишет 26 мая Reuters.

NASA планировало отправиться на Луну к 2024 году и позволить SpaceX и Blue Origin получить финансирование для осуществления своих проектов. Онднако в апреле финансирование было резко урезано, и контракт на доставку грузов NASA на Луну остался только у SpaceX. Владелец Blue Origin Джефф Безос назвал такое решение «несправедливым и рискованным».

Теперь юристы пытаются оспорить решение. Сенатор Вашингтона, где базируется Blue Origin, предложил пожертвовать для NASA $10 млн, чтобы решить проблему с финансированием. В это же время сенатор-демократ Берни Сандерс хочет, чтобы бюджет организации был урезан. По состоянию на сегодняшний день, борьба за Луну продолжается.