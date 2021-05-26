Кемерово, , 19:28 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 27 мая, ожидается переменная облачность, ночью по северу небольшие дожди, грозы, днём в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, град. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

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Также будет дуть юго-западный ветер: ночью 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с, днём 8−13 м/с, при грозах порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°С, в горных районах +7…+12°С; днём +22…+27°С, местами до +32°С.

«Ночью с 28 на 29 мая 2021 года на территории Кемеровской области, в связи с затоком арктической воздушной массы, местами ожидаются заморозки до — 3°С», — говорится в прогнозе синоптиков.

В Яйском, Яшкинском, Мариинском, Таштагольском, Новокузнецком районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).