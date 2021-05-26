Минск, , 19:27 — REGNUM «Как и многие другие, мы шокированы незаконным арестом и произвольным задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича после того, как самолет Ryanair, на котором он летел, был насильственно направлен в столицу Белоруссии — Минск, очевидно, под ложным предлогом и с явной целью захвата господина Протасевича», — сказано в опубликованном 25 заявлении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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В публикации пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл отметил: «То, как Протасевич был похищен из-под юрисдикции другого государства и доставлен в юрисдикцию Белоруссии под угрозой применения военной силы, равносильно экстраординарной выдаче. Такое вызывающее злоупотребление государственной властью в отношении журналиста, выполняющего свои функции под защитой международного права, вызывает и заслуживает самого решительного осуждения».

Руперт Колвилл заявил о неприемлемости наказания журналиста за критику правительства, указав при этом на статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Он также обратил внимание на противоречащую международному праву незаконность белорусских ограничений на мирные собрания — таковые теперь по новым белорусским нормам трактуются как уголовно наказуемые деяния. пресс-секретарь верховного комиссара ООН по правам человека подчеркнул, что «арест или задержание кого-либо в качестве наказания за законное осуществление своих прав на свободу мнений и их свободное выражение и свобода собраний считается произвольной».

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В структуре ООН очень опасаются за безопасность Романа Протасевича и желают «получить гарантии того, что с ним обращаются гуманно и что он не подвергается жестокому обращению или пыткам», сказано в публикации на официальном сайте УВКПЧ ООН. В ней отмечено, что демонстрация на белорусском государственном телевидении признательных показаний Протасевича позволила сделать вывод о побоях и насилии. Колвилл подчеркнул: «Информация, полученная под принуждением, не может быть использована против Протасевича в каких-либо судебных разбирательствах. Такие принудительные признания запрещены Конвенцией против пыток».

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УВКПЧ ООН также озабочено положением сожительницы Протасевича — задержанной вместе с ним гражданкой России, фамилию которой мистер Колвилл с коллегами написали с ошибкой (Mr Protasevich's girlfriend, Sofia Sapaga). В официальном сообщении сказано: «Мы также обеспокоены девушкой г-на Протасевича, Софией Сапагой (её на самом деле зовут София Сапега, — прим. ИА REGNUM), которая, как сообщается, также была произвольно арестована». Авторы документа уверены, что Протасевича и Сапегу следует немедленно освободить и разрешить продолжить свой путь в Литву.

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Помимо судьбы арестованного Протасевича и его «гёрлфренд», озабоченность УВКПЧ ООН вызвала произошедшая 23 мая история с другими пассажирами рейса «Афины-Вильнюс» авиакомпании Ryanair — эта «принудительная посадка пассажирского самолета в Минске терроризировала пассажиров на борту и подвергала их ненужной опасности в нарушение их прав человека. Этот поразительный эпизод представляет собой новый этап в репрессивной кампании белорусских властей против журналистов и гражданского общества в целом. Этот произвольный арест является признаком крайне тревожной эскалации подавления несогласных, не только журналистов, но и белорусских правозащитников и других субъектов гражданского общества, в том числе проживающих за рубежом».