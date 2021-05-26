Махачкала, , 19:26 — REGNUM В Дагестане подсчитывают ущерб, нанесенный районам республики в результате ливневых дождей. По данным регионального управления МЧС на 15:00, в результате выпадения обильных осадков особенно пострадали три горных района — Хунзахский, Унцукульский и Акушинский.

Так, в пяти населенных пунктах Хунзахского района пострадали от стихии 70 домостроений. Оказались подмыты местами дороги. Кроме того, отключился свет. В настоящее время электроснабжение уже восстановлено. В районе создали поселковые комиссии в селах Тагада, Уздал Россо, Кахикал, Гоцатль Малый и Гоцатль Большой, которые будут обследовать территории для оценки ущерба, нанесенного жителям.

Подтопленными оказались 12 жилых домов в трех населенных пунктах Акушинского района, в том числе селах Урхучи, Цунимаха, Аметерк. Есть информация о повреждении внутрисельских дорог в этом районе и подтоплении огородов.

В Унцукульском районе перекрыта республиканская автодорога Буйнакск — Гимры — Чирката, где на 48-м километре произошел размыв. Её закрыли еще накануне, 25 мая, в восстановительных работах участвуют 12 специалистов-дорожников, используется семь единиц техники.

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