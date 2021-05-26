Москва, , 19:24 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за I квартал 2021 года составил 4 трлн 990,3 млрд рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 1 трлн 446,8 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 3,4 раза.

Сообщается также, что доля прибыльныхорганизаций в России за I квартал 2021 года выросла на 3,2 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 66,9%. Доля убыточных организаций сократилась соответственно до 33,1%.

По данным Росстата, за отчётный период 36 тысяч организаций получили совокупную прибыль в размере 6 трлн 57,4 млрд рублей, при этом 17,7 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 1 трлн 67,1 млрд рублей, что на 67,2% ниже значения прошлого года.

Значительный рост доли прибыльных организаций отмечен в сферах добычи угля, нефти и природного газа, оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонта.