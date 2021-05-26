Топки, Кемеровская область, , 19:21 — REGNUM Прокуратура кемеровского города Топки провела проверку по публикациям о нарушении прав многодетной семьи из п. Шишино. Выявлены нарушения жилищного законодательства. Об этом сообщает региональное ведомство.

Напомним, что в Кемеровской области проводилась доследственная проверка по сообщению о том, что многодетная семья, 20 лет стоявшая в очереди на получение льготного жилья, исчезла из списков очередников.

Читайте также: В Кузбассе многодетная семья исчезла из списков очередников на жильё

«В связи с этим прокурор города 25 мая внёс главе Топкинского муниципального округа представление и потребовал устранить выявленные нарушения закона, — уточнили в прокуратуре. — Многодетная мать восстановлена в очереди под номером один в качестве нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, на основании постановления администрации Топкинского муниципального округа от 25 мая 2021 года по категории «многодетная семья».

На контроле прокуратуры города сейчас находится расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), а также вопрос предоставления многодетной семье жилья.