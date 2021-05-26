Киев, , 19:19 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признает, что шансы на реализацию проекта «Северный поток-2» сейчас гораздо лучше, чем были ранее.

Об этом он сказал на брифинге 26 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, он заявил, что Украина в целом и МИД страны в частности, будет бороться за защиту своих интересов до тех пор, пока газ не пойдет по новому газопроводу.

«Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%… ничто не проиграно, пока игра не закончилась», — заявил Кулеба, добавив, что высказал это же мнение госсекретарю США Энтони Блинкену в ходе его визита в Киев 6 мая.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» сменила управленческую команду, занимающуюся противодействием запуску газопровода «Северный поток-2».