Москва, , 19:16 — REGNUM Нежелательной на территории России признана деятельность трёх неправительственных организаций из Германии, сообщили 26 мая в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Филипп Фейт «Германия» 1848

Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». Речь идёт о «Форуме русскоязычных европейцев», «Немецко-русском обмене» и «Центре либеральной современности».

«Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Надзорное ведомство направило соответствующую информацию в российский Минюст «для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования».

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