Приштина, , 19:19 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 мая провел встречу с постоянно пребывающим в Вене нерезидентным послом Японии в Косово Мицутани Акирой и поверенным в делах при посольстве Японии в Косово Огасаварой Мицунори.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол Мицутани заявил, что Япония заинтересована в Косово и готова углублять двусторонние отношения с республикой. Мицутани отметил, что отношения между двумя странами должны развиваться во всех сферах, и в этой связи подчеркнул важность назначения посла Японии в Косово.

Премьер-министр поблагодарил Японию за постоянную поддержку Косово — как до, так и после провозглашения независимости — и пригласил японских премьер-министра и министра иностранных дел посетить Косово.

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Стороны обсудили борьбу с пандемией COVID-19 и вклад Японии в улучшение эпидемиологической ситуации в крае. С целью привлечь японских инвесторов в Косово стороны намерены провести этой осенью виртуальный семинар.

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