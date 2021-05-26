Москва, , 19:07 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 18 по 24 мая выросли в среднем на 0,2% после роста на 0,1% в предыдущие две недели. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала мая, по оценке ведомства, достигла 0,5%, а за период с начала текущего года — 3,2%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали гречневая крупа — на 0,7%, варёная колбаса — на 0,6%, подсолнечное масло, свинина, баранина, маргарин, карамель — на 0,5%, сосиски и сардельки, мороженая рыба, мясные консервы, печенье, водка— на 0,3%.

Мясо кур, говядина, сливочное масло, жирный творог, сметана, чёрный чай, вермишель и макаронные изделия подорожали на 0,2%, сахар-песок, ржаной хлеб, пшеничная мука и соль — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю в среднем не изменились. При этом белокочанная капуста стала дороже на 7%, морковь — на 5,2%, картофель — на 3,8%, репчатый лук — на 2,5%, яблоки — на 0,1%. Тем временем огурцы подешевели на 8,2%, помидоры — на 3,5%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, пелёнки для новорожденных подорожали на 0,6%, туалетная бумага — на 0,5%, женские гигиенические прокладки, сухие корма для животных — на 0,3%, хозяйственное и туалетное мыло, зубные пасты и щётки — на 0,2%, бумажные детские подгузники — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю выросли в среднем на 0,1%.