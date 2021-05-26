Череповец, Вологодская область, , 19:07 — REGNUM Россия имеет преимущество в освоении Арктики благодаря характеру населяющих её народов. Об этом 26 мая заявил исполняющий обязанности заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» («ЕР») Дмитрий Кобылкин на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель секретаря подчеркнул, что России следует осваивать Арктику, и в первую очередь речь здесь идет о развитии судоходства.

«России достался один океан, и тот закован льдами. Президент поставил задачу эти льды растопить, организовав судоходство по Северному Ледовитому океану», — сказал Кобылкин.

По его словам, другие страны также пытаются осваивать Арктику, но зачастую терпят неудачу. Однако Россия способна реализовать в этом регионе задачи, недостижимые для других государств.

«Характер наших мужиков, которые в России живут, показал, что мы можем и в минус 75 на морозе стоять и сваркой заниматься. Характер нашего народа позволяет эту задачу реализовать», — отметил Дмитрий Кобылкин.