Кемерово, , 19:06 — REGNUM В Кемеровской области очень серьёзно изменилась система управления регионом. Об этом в интервью NGS42.RU заявил губернатор Сергей Цивилёв.

«У нас теперь правительство, министерства, которые сделаны строго в соответствии с федеральными. Единственное отличие — у нас есть министерство угольной промышленности, которого нет там. Потом мы внутри изменили функции и обязанности министерств. Например, у нас стройками занимались все департаменты. Здравоохранение строило для себя, образование — для себя, культура — для себя. А компетенций и знаний не хватало, поэтому создавали дополнительный штат сотрудников. Это было дорого и неэффективно. Мы это всё убрали и создали свой государственный проектный институт, строительное управление, которое контролирует стройки, и все объекты передали в министерство строительства», — уточнил он

Цивилёв также отметил, чо каждые 100 дней проводятся пресс-конференции, где власти отчитываются о своей деятельности.

«У нас же был в регионе такой минус, что мы всё делали, но мало говорили об этом. Информацию не доводили до людей. Даже внутри муниципалитетов один населённый пункт не знал, что происходит в другом населённом пункте. При этом мы считали, что много говорим о нашей работе. Оказалось, нет», — рассказал губернатор.