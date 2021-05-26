Подгорица, , 19:04 — REGNUM В Черногории к утру 26 мая было использовано 170 658 доз вакцины, из которых 125 509 — первые дозы, а 45 149 — вторые. Минздрав Черногории сообщил, что в течение 25 мая 10 581 человек были вакцинированы, 1 664 — первой дозой и 8 917 — второй.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Это означает, что в Черногории более четверти взрослых получили первую дозу, и что почти 10 процентов из них были полностью вакцинированы, отмечают в Минздраве.

В Черногории вакцинация проходит на добровольной основе препаратами Sinopharm и AstraZeneka. Медики в начале кампании вакцинации получали вакцину Spitnik V, особые категории больных получают вакцину Pfizer.