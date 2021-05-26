Череповец, Вологодская область, , 19:00 — REGNUM В России переход с автомобильного транспорта на велосипеды может происходить медленнее, чем в других странах в силу влияния советского прошлого. Об этом 26 мая заявил исполняющий обязанности заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Кобылкина, в СССР автомобиль был символом достатка и благосостояния. Это представление по-прежнему широко распространено в российском обществе. Именно поэтому многие жители России предпочитают перемещаться на собственном автомобиле, а не на велосипеде.

«Я рождён был ещё в СССР. Тогда человек, имеющий автомобиль, был богатым. Все были равные, но кто-то имел возможность купить автомобиль. Я рос в небогатой семье, и у нас не было автомобиля. Но у соседей был. В чем-то это была мечта — накопить в жизни на автомобиль и купить его. Мои дети уже по-другому воспринимают это», — сказал он.

При этом заместитель секретаря признался, что его внук больше тяготеет не к автомобилям, а к велосипедам. Однако со старшим поколением дела обстоят иначе.

«Ну, что делать, привязаны мы к автомобилям», — отметил Кобылкин.