Мадрид, , 19:00 — REGNUM 25-летний опорный полузащитник лиссабонского «Спортинга» и национальной сборной Португалии Жоау Пальинья попал в сферу двух испанских топ-клубов. На футболиста претендуют мадридское «Атлетико» и «Севилья». Об этом 26 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Зимой сообщалось, что московский ЦСКА был заинтересован в подписании Жоау Пальиньи, которого портал transfermarkt на данный момент оценивает в 15 миллионов евро.

Соглашение португальца со «Спортингом» рассчитано до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Пальинья принял участие в 32-х матчах португальской Примейры, в которых отметился одним забитым мячом. В рамках Кубка Португалии на счету футболиста также один гол.