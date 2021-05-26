Сакраменто, США, , 18:58 — REGNUM Поиски виновных в более сотни обстрелов автомобилей на трассах юга американского штата Калифорния ведёт местная полиция, передаёт 26 мая CNN.

Есть версия, что виновником мог быть и один стрелок. Обстреляны были автомобили в округах Лос-Анджелес, Ориндж и Риверсайд. В ряде случаев машины получили серьёзные повреждения.

Пока никто не погиб в результате этих нападений, но есть один раненый. Обстрелы проводились злоумышленниками в различных районах Калифорнии, как правило, в первой половине дня.

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