Москва, , 18:58 — REGNUM Восстановление уровня доходов российских граждан должно быть приоритетной задачей для властей. Об этом заявил 26 мая президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней», — сказал глава государства, констатировав, что на сегодняшний день наблюдается «непростая ситуация в этой сфере».

Согласно данным Росстата, за I квартал 2021 года реальные располагаемые денежные доходы граждан России (за вычетом обязательных платежей, включая налоги и сборы, проценты по кредитам и прочее, скорректированные на инфляцию) снизились на 3,5% в годовом выражении, а по сравнению с IV кварталом 2020 года — на 26,7%.