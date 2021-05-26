Москва, , 18:58 — REGNUM Предстоящая встреча президентов России и США очень важная, считает лидер ЛДПР Владимира Жириновский.

«Прежде всего, нужно договориться о «красных линиях», которые никогда переступать нельзя. Воевать никто не хочет», — рассуждает Жириновский в Телеграм-канале.

Президенты вполне могут договориться по безопасности, отметил парламентарий

«Может, Байден согласится вернуть США в договор по открытому небу — это всем выгодно», — указал он.

Жириновский считает ошибочной позицию, что Джо Байден долго не протянет.

«Он будет больше отдыхать, ему не надо мотаться по миру. Поэтому в Европе он постарается помириться с Россией, так как не хотел бы войти в историю США как человек, из-за которого в Европе произошел большой конфликт. У него для этого огромный опыт», — считает депутат.

Итогом переговоров двух президентов «должно стать исключение большой войны, а все проблемы мы должны решать за счет Восточной Европы», полагает Жириновский.

«Ни один снаряд не должен упасть на Россию, США или Западную Европу. Все действия только в Восточной Европы, чтобы они поняли, что это не те страны, которые представляют для нас интерес», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, саммит двух глав государств пройдет в Швейцарии, в Женеве. Встреча состоится один на один в закрытом формате.

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