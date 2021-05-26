Кемерово, , 18:56 — REGNUM Кемеровская область по оттоку населения раньше занимала первое место по Сибири, а теперь — второе. Об этом в интервью NGS42.RU заявил губернатор Сергей Цивилёв.

«В регионе развернуто большое количество строек, а из-за пандемии мы не можем нанимать специалистов из других стран, которые к нам обычно и приезжали. А рабочих рук нам катастрофически не хватает. И мы решили сделать уникальную программу: как во время пандемии студентов-медиков бросали в «красную зону», сейчас студентов-строителей берём, оформляем им практику и бросаем на стройки Кузбасса. Плюс мы всех масштабно переучиваем, кто оказался без работы. Мы стройками обеспечены, работа есть. Причём у нас строители высокой квалификации получают хорошие заработные платы. Очень хорошие», — сказал Цивилёв.

По словам губернатора «хорошие» зарплаты — это больше 80 тысяч рублей.