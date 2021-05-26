Санкт-Петербург, , 19:09 — REGNUM Представители Жилищного комитета Санкт-Петербурга дали подробные разъяснения того, как горожанам следует оплачивать взносы в Фонд капремонта многоквартирных домов после перехода на новую систему выставления счетов. Суть разъяснений заключается в том, что все платежи и возникшие переплаты останутся на лицевых счетах плательщиков и обязательно будут учтены при следующих расчетах, не позже июля 2021 года.

Жилые дома в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, оператор платежей «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» с мая 2021 года отправляет горожанам единые квитанции со счетами на оплату электроэнергии и взносов на капремонт. Горожане жаловались на введение комиссии при оплате и на появление непонятных «долгов» в новых квитанциях, которые, как выяснилось, возникли из-за того, что при выставлении майских счетов были учтены взносы, оплаченные лишь до 25 апреля. Комиссия при оплате квитанций вскоре была отменена по инициативе оператора.

Как рассказали 26 мая в Смольном, при переходе на новый формат квитанции была нарушена целостность информации, для ликвидации проблемы ведется сверка данных. С новым оператором достигнута договоренность по фиксации задолженности за предыдущие периоды для исключения дублирования информации.

«Долги по оплате капитального ремонта за предыдущие периоды (подтвержденные до 01 мая 2021), останутся в «розовых» квитанциях ВЦКП в составе общего долга за ЖКУ и подлежат к оплате в установленный срок. Новые квитанции АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» будут сформированы с учетом нулевого баланса от 1 мая 2021 года, старая задолженность за предыдущие периоды в этих квитанциях не будет дублироваться», — пояснил глава Жилищного комитета Виктор Борщев.

Если гражданин в течение 31 дня не оплатит квитанции, через месяц эта сумма появится в его платежных документах в виде долга, на нее будут насчитываться пени. При этом разосланные ранее майские квитанции являются действующими и подлежат оплате. Эти начисления будут учтены при выставлении следующих квитанций.

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