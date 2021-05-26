Киев, , 18:55 — REGNUM Украина не понимает, почему НАТО не может найти формат участия Киева в саммите альянса, который должен состояться в июне, заявил на брифинге 26 мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

НАТО и Украина Gov.ua

Дипломат удивлён тому факту, что саммит глав государств и правительств НАТО, видимо, пройдет без участия Украины. Кулеба заявил, что в недавней истории НАТО есть примеры «закрытых саммитов», но сейчас, по его мнению, ситуация совершенно не подходит для такого формата.

«Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий Российской Федерации против Украины», — сказал глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что в середине мая в МИД Украины призвали прекратить шум вокруг предоставления стране плана действий по членству (ПДЧ) НАТО на ближайшем саммите альянса, поскольку «союзники» не принимают никаких решений под внешним давлением и, наоборот, склонны «заморозить» данный вопрос.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что для Киева вопрос физического присутствия президента Украины Владимира Зеленского на июньском саммите НАТО не является определяющим.