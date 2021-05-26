Любляна, , 18:51 — REGNUM Из-за опасений инфляции многие словенцы активно в 2020 году стали вкладывать сбережения в недвижимость.

«В Любляне вся недвижимость продается очень хорошо, в последние месяцы в основном квартиры до 200 000 евро. Цены на бывшие в употреблении квартиры достигают более 3500 евро за квадратный метр», — рассказывает Анже Ленче из агентства недвижимости Rocco.

Агент по недвижимости Стане Петавс отмечает, что все дело не столько в дешевых кредитах, сколько в огромном сберегательном фонде словенцев, которые сейчас переходят в недвижимость, опасаясь инфляции. По его словам, действительно новостроек становится все больше, но свободных денег просто слишком много.

Банк Словении при этом не видит переоценки недвижимости в Словении в 2020 году.